鬼滅之刃︱動畫播畢一周年　十大最強「呼吸」排名水之呼吸僅第七

日本人氣動漫《鬼滅之刃》從 2016 年連載至今年五月完結，短短五年內不僅受到讀者擁戴，去年更被譽為年度最好看的動畫，劇場版《無限列車篇》也即將於 10 月登場，受歡迎程度可沒有因為完結篇而減少。這回日本娛樂網站 Bibi 就進一步剖析了原著的細節，針對「呼吸法」做出排名，選出最強悍的前 10 名，想要多了解《鬼滅之刃》，那就不能不知道這些！

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《鬼滅の刃》中，鬼殺隊用來增進自身體能的十多種「呼吸法」，招式多樣，派系也是各有所長，其中在這次排名中脫穎而出的，首位當然是起源「日之呼吸」，第二是上弦之壹黑死牟所使用的「月之呼吸」，再來則是鬼殺隊中岩柱悲鳴嶼行冥的「岩之呼吸」。而你認為前 10 名的呼吸法又是哪些呢？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：第一名不是水之呼吸！日本網站公布《鬼滅之刃》「呼吸法 10 大排名」！】