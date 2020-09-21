比利卡比利那那｜小魔女DoReMi 20周年 張圖有聲10句動漫咒語

【比利卡比利那那！ 派派幫幫！波尾路古拉路古！】卡通《小魔女DoReMi》一埋又長又怪的咒語你識背嗎？2000年起於香港播出的《小魔女DoReMi》是很多90後的集體回憶，今年是《小魔女DoReMi》誕生20周年，11月將有新電影上畫，勁多共鳴！當然還有大把聯乘！

🎵幾個見習小魔女的咒語 真是見圖就有聲！🎵

《小魔女DoReMi》中的咒語又長又多疊字，幾位主角還有魔法舞台陣等幾種版本咒語，大家記不記得？

😍小櫻命令你即刻解除封印！🔑

同場加映：10句超羞恥但又識背睇圖有聲經典對白

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《小魔女Doremi》講述春風DoReMi和一班小同伴，為了成為見習魔女，於魔法堂集合、收集魔法珠，在第4輯結尾，幾位主角都長大升學，各奔前程，電影會像《數碼暴龍大冒險》一樣，玩成人版主角再集合？……

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超正聯乘：小魔女 X CONVERSE ＆ Sanrio

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《男兒當入樽》安西教練一句：「現在放棄的話，比賽就完了。」經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。送上另外１０句動漫勵志對白：

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《機動戰士高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）可說是近10年最成功的「高達金句」，加上阿寶馬沙向來是「高達金句王」，齊睇20大高達經典對白。

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