Netflix將於9月1日上架《幽遊白書》25週年紀念兩套短篇，分別是《TWO SHOTS》及《のるか そるか》，連同近期推出的動畫，本文將介紹10套值得一看的Netflix 新動畫作品！

「邪王炎殺黑龍波！」「靈丸！」休刊王冨樫義博成名作《幽遊白書》，四分一世紀前是男女通殺的《周刊少年Jump》皇牌作品，動畫在無綫TVB播映時亦hit爆，很多當年的大學同人學生妹，都是飛影藏馬迷，飛影藏馬更是骨灰級BL同人題材👇👇👇

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👇幽⭐遊⭐白書 飛影藏馬前傳 魔界後傳 同步上架👇

9月1日，兩部《幽遊白書》25週年紀念短篇動畫《TWO SHOTS》及《のるか そるか》，將於Netflix上架！當中有飛影、藏馬外傳，女fans要準備尖叫了！同期再介紹共10套Netflix 最新上架動畫！

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😍除了《幽白》外，其他NETFLIX 9月上架及你可能未睇的傑作動畫，甚至有西班牙出品👇👇👇

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