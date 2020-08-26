【Gundam Build Divers Re:RISE 再起高達 大人氣之謎】有位一向不喜歡「非正統高達」的朋友ＷhatsＡpp我：「如果見到地球叁高達，幾錢都幫我掃。」說的是YouTube放送限定作品《GUNDAM Build Divers Re:RISE》的主角高達。問起賣模型的店主，他們說：「已經很多年沒見過高達主角機會長期缺貨。」

除了分析「阿媽係女人」兩大原因：機體設計及故事比舊作出色，還有什麼因素做成《Re:RISE》大熱？

👇YouTube 2140萬人觀看：故事深度提升．2次元囡囡更靚👇

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👇模型爆買斷市：核心高達合體系統 原創性及收集性均高👇

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👍再起高達設計師海老川自爆：「大合體設計根本就好唔合理😱……」

25集出場的合體機 Re:Rising Gundam 再起高達，其實網民意見是好壞參半，更有人笑它是「星球合體」中的「X那星」，設計師海老川亦自爆設計其實不合理？即睇：

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同場加映：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

【女友救高達】微博戶「中年人手里的高達」受洪水所困要逃生，他在微博發片，女友為救出他的高達模型，竟然划小船破窗入屋，感動萬千高達迷！

究竟這次行動拯救幾多高達？想知請點擊連結：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

同場加映：「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句

想睇晒20句高達經典對白?（請點擊連結）:「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句