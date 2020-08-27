【PS4 足球小將】近期沒有什麼大作遊戲，剛推出的《隊長小翼新秀堀起》在集體回憶加成之下，成為較注目的作品。雖然是動漫改編亦非太正宗的足球遊戲，但本作亦有一定難度，以下介紹一些進攻方法，助大家攻破對方大門得分。

這隻遊戲和一般足球遊戲不同之處是玩家基本上一定要用必殺技射門才能得分，比起足球遊戲其實更像格鬥遊戲。以下介紹一些簡單易用的進攻方法，可更易打出更多必殺射門來得分。

遊戲基本操作方法請見：PS4 足球小將（隊長小翼）新秀堀起攻略｜基本操作、系統解說

搶波和過人方法請見：PS4足球小將《隊長小翼新秀堀起》攻略｜搶波與過人方法解說

👇👇👇按圖放大遊戲簡易入波法👇👇👇

同場加映：Microsoft Flight Simulator香港風光👇👇👇

玩家在Microsoft Flight Simulator中，可以飛去地球任何一個角落，香港當然也不例外。作為世界都市，香港的高密度樓宇建築，以及維港兩岸風光亦是世界聞名。

👇👇👇按圖放大，即睇香港場景你認到幾多個？👇👇👇

完整內容請見全文：Microsoft Flight Simulator遨遊香港 西九中環認到幾多個場景？