【2020年 9月 10月 Ｇame表 PS4 Switch XBox One PC Steam 遊戲時間表 】不少人已經正在玩《復仇者聯盟》，接下來還有買《NBA2K21》紀念Kobe。而兩大足球遊戲《PES 2021》、《FIFA21》都將陸續推出，球迷世界！PS4還有《幪面超人》及《真女神轉生III HD Remaster》，Switch 迷要留意10月的《Pikmin 3 DX》，最後用《看門狗 自由軍團》這兩個月的作品比想像中更豐富！

PS4、Switch、XB1、PC 9月注目遊戲

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PS4、Switch、XB1、PC 10月注目遊戲

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同場加映：Switch發表10款新作 必玩Kingdom Hearts節拍game／太鼓達人RPG

NINTENDO Switch 公布10款9月後新作:《Kingdom Hearts Melody of Memory》音game、《太鼓之達人》RPG……

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想睇詳細介紹，請點擊：Switch發表10款新作 必玩Kingdom Hearts節拍game／太鼓達人RPG同埸加映：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜

《動物森友會》看起來簡單，但遊戲的小細節多得令人難以置信，日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋，本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的，看完之後玩《動森》應該會更投入。

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想看第 35～50 個彩蛋？即睇：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜