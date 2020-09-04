任天堂Switch推出《Mario Kart Live Home Circuit》 （瑪利歐賽車實況:家庭賽車場）瑪利歐賽車實體遙控車套裝！

8月27日其實是《Mario Kart》（瑪利歐賽車 孖寶賽車）第一代在超任推出的28週年，不過當時任天堂並無動作，原來拖到9月4日，忽然在網上公開《Super Mario Bros.》全系列35週年時一齊公開！新作是一款實體玩具+Switch軟件套裝，可以用遊戲機遙控實體瑪利歐賽車，即睇點玩！（香港已公布會有行貨）

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盜版雖然免費，但相較玩正版遊戲既麻煩又危險，而且還可能觸犯法例，如果想玩 Switch 遊戲，建議各位還是買部 Switch 實機玩得更開心，不過買 Switch 也有很多地方需要留意，更要小心腦場的「改機」陷阱：

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