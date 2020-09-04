【 Super Mario 3D World +／超級瑪利歐兄弟 Super Mario Bros. 35週年】任天堂公開了大量新作及聯乘，最中最多人可以玩到的，就是Switch兩款遊戲《超級瑪利歐3D 收藏輯》（ Super Mario 3D Collection ）以及《超級瑪利歐 3D世界 + 狂怒世界》（ Super Mario 3D World + Fury World ）！另外還有其他免費game、crossover，日本歌手星野源更與瑪利歐拍廣告！

👇👇👇即睇35週年Mario 有玩咩👇👇👇

👇【1】Super Mario 3D World + Fury WiiU名作200％移植！👇

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👇【2】歷代3D Mario大合輯👇

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👇【3】兩款免費作品，Switch Online收費成員任玩👇

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👇【4】仲有大量Mario 35週年合作活動👇

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同場加映：《Mario Kart Home Circuit》遙控實體孖車 客廳變AR賽道

任天堂Switch推出《瑪利歐賽車實況:家庭賽車場》，以遊戲機remote實體遙控車：車身內置鏡頭、還可自製賽道。

想知完整玩法？👉按此繼續閱讀：Switch《Mario Kart Home Circuit》遙控實體孖車 客廳變AR賽道

同場加映：👇👇👇Switch發表10款新作👇👇👇

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同場加映：講起Game & Watch，相信不少80後都曾經擁有過及玩過，大家還記不記得三十多年前「Game ＆ Watch」的事情？而且有不少款式中古品（二手價）有市有價，不少款式更炒過萬，究竟有什麼珍貴之處？下文就為大家細數！

Game ＆ Watch 多年以來有什麼威水史？以及炒價過萬又有那麼款式，先睇第10位至第6位炒到癲的Game & Watch！👇👇👇👇👇

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想睇更多內容 前往👉Mario 35週年Game & Watch經典回歸 10部炒到癲及11件不知道的事

👇👇👇按圖看不用試 Switch 模擬器的 6 大理由👇👇👇