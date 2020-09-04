撰文：鍾世傑
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【孖寶兄弟／超級瑪利歐兄弟 Super Mario Bros. 35週年】任天堂公開了大量新作及聯乘，最中最多人可以玩到的，就是Switch兩款遊戲《超級瑪利歐3D 收藏輯》（Super Mario 3D Collection）以及《超級瑪利歐 3D世界 + 狂怒世界》（Super Mario 3D World+ Fury World）！另外還有其他免費game、crossover，日本歌手星野源更與瑪利歐拍廣告！
👇👇👇即睇35週年Mario 有玩咩👇👇👇
👇【1】瑪利歐3D世界+狂怒世界 WiiU名作200％移植！👇
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👇【2】歷代3D Mario大合輯👇
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👇【3】兩款免費作品，Switch Online收費成員任玩👇
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👇【4】仲有大量Mario 35週年合作活動👇
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同場加映：《Mario Kart Home Circuit》遙控實體孖車 客廳變AR賽道
任天堂Switch推出《瑪利歐賽車實況:家庭賽車場》，以遊戲機remote實體遙控車：車身內置鏡頭、還可自製賽道。
想知完整玩法？👉按此繼續閱讀：Switch《Mario Kart Home Circuit》遙控實體孖車 客廳變AR賽道
同場加映：👇👇👇Switch發表10款新作👇👇👇
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