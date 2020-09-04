PS4已推出了7年，就算Slim和PS4 Pro也有4年，近日網上好多人表示主機出現各種毛病，特別是壞了光盤不能讀碟，被迫要玩下載版遊戲，但500GB HDD又裝不到太多，最慘是過多幾個月就出PS5，於這個尷尬時間又不想買多部PS4。本文就教大家一個為PS4強化續命的解決方法，就是自己動手換SSD硬碟！

無論是舊PS4或PS4 Pro都可以更換內置HDD硬碟，而把它換成SSD後效能可作大幅提升，除了容量大就連遊戲讀碟時間也會加快，令玩家有更佳體驗，如果你的主機已經很多年，想在PS5推出前這個空檔強化PS4來「頂多一排」，換SSD是不錯選擇。其實要自己換SSD十分簡單，下文就逐步為大家解說。

就算1TB的PS4 Pro面對現在動輒50GB的遊戲也感吃力，最近Samsung推出的SSD870 QVO就擁有8TB容量而且完美支援PS4，可考慮自行更換。

👇👇👇點圖看為PS4換SSD過程步驟及教學👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

以《RDR2》來比較更換SSD前後的舊PS4，入GAME時間快足一倍。

如果覺得換SSD麻煩也建議舊PS4用家可添加外置SSD，效果一樣好，但價錢就較貴。（胡劍威攝）

同場加映：買 Switch 必注意 6 大陷阱

盜版雖然免費，但相較玩正版遊戲既麻煩又危險，而且還可能觸犯法例，如果想玩 Switch 遊戲，建議各位還是買部 Switch 實機玩得更開心，不過買 Switch 也有很多地方需要留意，更要小心腦場的「改機」陷阱：

+ 7 + 7 + 7

👉按此繼續閱讀：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱