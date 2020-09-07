日本朝日電視台在9月6日播出了特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。

👇👇👇按圖放大睇頭20名日本動漫金曲排行👇👇👇

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不過另一方面此排行榜公報之後，不少資歷較深的網民和動漫迷都對結果感到意外，因為許多集體回憶級的動漫歌曲（不少在香港亦是家喻戶曉的兒歌）都在排名較低位置甚至沒有上榜，讓人慨嘆真是世界變、年代真的不同的了（但只有Eva是超越時代）。但換個角度看，也可以看成仍然有不少懷舊金曲留在前100內沒有版遺忘，也是一件好事。

網民認為排名比預期中低的金曲👇👇👇

另外令人十分意外的是，有不少廣為人知的歌曲並未上榜；也許認知度高和受歡迎程度並不必然相同吧。

明明好經典但係無份上榜的金曲👇👇👇

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順便編輯私心推薦幾首已被很多人遺忘的優質動畫歌：

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完整21到100的排名可到維基百科相關頁面查看，或按下圖放大：

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