砌模型、買玩具，之後用手機拍照分享，已經是玩具迷每日都會做的事。如何可以用最低成本，令你的玩具照更多人like？

屋企得一張食飯檯、無空間放影棚？No Problem！以下這張Ironman「爆地」相，玩具賣$140、手機改圖app免費、用來做背景的廁紙也不用錢，即教你3分鐘在家製作精美的玩具退地改圖！

（鍾世傑 攝）

👇👇零成本3分鐘製作Iron man figure實景爆地改圖👇👇

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