【Call of Duty Black Ops Cold War 黑色行動冷戰】人氣FPS遊戲系列CoD最新作將於11月推出，官方亦開始逐漸解禁情報和試玩，《香港01》科技玩物頻道就受到官方邀請參加最近的連線模式試玩活動，以下是第一手試玩報告！

今次試玩有PC和PS4版，而筆者玩的是PS4版本（Pro+外置SSD）。雖然FPS遊戲一般人都較傾向用PC遊玩，但PS4版的畫面亦非常精緻，而且亦能安定維持60FPS，有SSD之下載入速度亦是理想。總言之各方面都比預期中要好，不愧是Treyarch。

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Call of Duty Black Ops Cold War 黑色行動冷戰將在11月13日上市，平台為PS4、PC及Xbox One，本作亦已預定會對應PS5及Xbox Series X。

同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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