Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》遊戲內收藏了三個神盾局金庫，分別是冰封凍原金庫、森林庫房及沙漠庫房。每個版圖都有大量寶箱也有菁英版本。加上任務「登錄庫房」正是要解金庫，以下就講講各個開啟方法：

解鎖三大神盾局金庫

要解鎖神盾局金庫首先要做的是找出「神盾局儲藏所」，在內裡的寶箱可取得「金庫資源」，過關後便會隨機出現三大金庫。金庫關卡完成一次便會消失（也可以取寶箱後退出），而且有儲藏所的關卡也是在戰情桌隨機出現（遊戲開始時史塔克真相長駐，是因為當了每週首要任務）。簡單而言得知越多的儲藏所位置，就可方便刷出各地金庫。

爆機後的主線「無上至尊」途中也要解「登錄庫房」任務，解金庫可以說是必做項目

👇👇三大神盾局儲藏所刷出神盾局金庫詳細步驟👇👇

+ 26 + 26 + 26

👇👇Thor 雷神索爾關鍵招式及初期必學技能👇👇

+ 8 + 8 + 8

更多角色攻略：

👇👇 《Marvel's Avengers》流暢開局 10 大心得 👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇 玩家Data Mine流出，未公布 15 位英雄👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

👇👇同場加映：神還原！神人製動畫風 VF-1J 模型👇👇

日本模型職人annkoromoti最近製作了《超時空要塞 Macross》經典的 VF-1J（女武神／韋基利／巴爾基里）模型。特別之處就是整部採用了動畫風塗裝，再配上整備室平台超似動畫版，神還原了作品 Opening 一幕！

+ 15 + 15 + 15

更多神級高達、龍珠錯視模型：日本模型達人神還原Macross超時空要塞VF-1J動畫場面Twitter熱爆