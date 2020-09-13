【NBA2K21 八個必玩的理由】運動遊戲中《NBA 2K》系列穩佔一哥地位十多年，雖然今年真實賽季受疫情影響延遲比賽至今，亦無減玩家對9月推出《NBA 2K21》的期待值；遊戲已推出，值得入手嗎？以下綜合8個必玩原因，不論新手老手也值得參考。

NBA 2K21 月初推出，其後會跟隨次世代主機Xbox One X、PS5等推出新版本。 【遊戲截圖】

再見Kobe！

《NBA2K21》推出前籃球界傳來噩耗：一代球星高比拜仁（Kobe Byrant）意外身亡，2K Games亦借遊戲懷這位傳奇人物，雖然是近幾年已在《2K》系列中已收錄的湖人經典隊、06至07年洛杉磯湖人隊為選擇球隊，在選單中亦有Kobe的身影開game即時見；PS4特別版亦以「Mamba Forever」Kobe封面向這位偉大球員致敬，玩家可由《NBA 2K21》選擇Kobe有份參戰隊伍，數值亦95至98級不等，至少Kobe球迷會收貨吧！

傳奇Kobe Byrant離世，間接帶動特別版預訂滿額。 【遊戲截圖】

👇🏻👇🏻NBA2K21推出，加上Kobe效應遊戲大賣，但要儘快適應新射球系統等亦需時間，以下綜合8個必玩理由讓玩家了解及學習新操控方式【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻

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同場加映：PC版GTA著名玩家「景三」製作一個以香港作背景設定、大量本土化場景MOD改版的「Hong Kong City」改版，當中到底如何玩？街景交通工具有幾逼真？

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