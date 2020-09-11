Ubisoft《Immortals Fenyx Rising》芬妮克斯傳說（舊稱：Gods and Monsters 眾神與怪獸）由初公布時已有點《Zelda:Breath of the Wild》的氣味，被指為「Ubisoft Zelda」。因疫情曾一度延期的它亦公布將於12月3日推出。《香港01》科技玩物編輯部早前就受邀試玩，究竟似不似薩爾達？又好不好玩？以下為大家報告。

《Immortals Fenyx Rising》（下略 IFR）筆者試玩約兩小時，對於本身也是寫《薩爾達：曠野之息》攻略的筆者來說，有些位置的確可以說「好鬼似薩爾達！！！」。一邊在想「Ubisoft 不怕最強法務部嗎？」的同時，一邊就在找遊戲的相同及不同之處（另一邊的《原神》可能暗自鬆一口氣）。以下為大家盤點：

👇👇 《芬妮克斯傳說》8 大Zelda相似位及 6 大強化位👇👇

+ 9 + 9 + 9

劇情方面簡單說就是堤豐破壞了希臘及連接了Underworld異界，主角半神Fenyx挺身進行拯救。期間宙斯與普羅米修斯經常以神的角度在搞笑

《Immortals Fenyx Rising》30分鐘試玩影片（經剪輯）：

【試玩小結 😎】

老實說筆者只是玩了兩小時，也只是在世界版圖七大區域中遊走了其中一個，很難拿這遊戲一小部份來與 Botw 完全比較，就試玩感而言雖然總有點 Zelda:Botw 的感覺，但遊戲本身是頗有趣的，尤其是到處都有解謎令筆者很滿足，連擊打到 4x Hits 又有 Parry 亦很爽。雖然暫時看來平衡度、沈浸感等未必及得上 Botw，不過內容豐富也有令人想玩下去的衝動。像《仁王》借鏡《Dark Souls》那樣再走出自己的路，不知道這款《Immortals Fenyx Rising》又能否做到自成一派的「Botw Like」遊戲了。最後有點不解的便是騎馬時無法攻擊或射箭，未知是否與馬匹有關。

《Immortals Fenyx Rising》官方靚圖：

+ 5 + 5 + 5

更多試玩截圖：

+ 22 + 22 + 22

👇👇同場加映：PS4/Switch/XB1/PC 九月遊戲表👇👇

+ 30 + 30 + 30

10月份更多遊戲：2020年9與10月新Game一覽