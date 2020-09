Ubisoft在9月11日凌晨舉行網上發布會Ubisoft Foward,公開不少最新情報,而其中比較多人關注的就是Watch Dogs主角艾登Aiden終於現身。

Watch Dogs看門狗系列的最新作《Watch Dogs Legion》已公布將於10月底推出,是次Ubisoft Foward發布會中,除了公開更多遊戲玩法,最重要的是官方正式公開第一代Watch Dogs男主角「Aiden Pearce」艾登將在本作中登場。

按圖放大Watch Dogs Legion Aiden艾登詳情👇👇👇

雖然Aiden驚喜現身玩家都都大感滿意,但另一方面,另一隻玩家們都十分期待的神作《波斯王子: 時之砂》(Prince of Persia: The Sands of Time)重製就令人大跌眼鏡。遊戲目前未有太多訊息公開只得一條Trailer,但其畫面質素實在強差人意,網民留下大量負評👇👇👇

即睇網民點講👇👇👇

還有是去年公布的「Ubi 薩爾達」God and Monsters正式改名為《Immortals Fenyx Rising》芬妮克斯傳說,將於12月3日推出。香港01科技玩物頻道獲Ubisoft邀請參加優先試玩,以下為報告:

👇👇 《芬妮克斯傳說》8 大Zelda相似位及 6 大強化位👇👇

詳細請見全文:Ubisoft《芬妮克斯傳說》先行試玩報告 8大位似薩爾達:曠野之息

Watch Dogs: Legion Aiden艾登Trailer

波斯王子:時之砂Remake Trailer

芬妮克斯傳說Trailer

