撰文：賴浩然
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Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》玩到尾聲 End Game 便是刷裝至 Power130、打工巢及完成「無上至尊」任務。尤其是無上至尊最終的報酬是「黑暗神書」（Darkhold），可瞬時回復全技能的 CD 非常屈機。以下就同大家講解：
當完成主線劇情後大家都會有一個「無上至尊」的任務，它總共有9個階段非常之長。當中比較易卡關的便是「登錄庫房」，詳請可以參考早前的神盾局庫房攻略。之後也會出現一大堆工巢、BOSS戰等，逐一完成來到階段9便會出現「殘存的復仇者」菁英工巢。便是單人限定的14層工巢，可以說是遊戲的最後難關，也是珍奇級裝備的刷裝場所。
黑暗神書1技回意志，2技可技能即時回滿非常屈，Ironman 更有秘技全場用 HulkBuster
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