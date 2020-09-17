高達模型 MGEX 1/100 Unicorn Gundam 獨角獸高達是9月焦點，《香港01》科技玩物記者已經組裝完畢，無論機身外型以至發光LED燈的效果，本作都有良好表現。記者總結出8個製作心得，希望有助初心玩家順利完成，避免悲劇發生。
MGEX 1/100 Unicorn Gundam Ver. Ka 獨角獸高達（售價25400日圓 ／ 香港市價約$1700）
今次筆者用了孖星罐裝噴油的消光白做底色，其他位置就使用半光澤的金屬Gun metal色、金屬黑，噴射口位置使用Chrome Silver油。武器花了點時間做分色，本體就用最簡單方法上色，盡快出貨拍照。
整體用了24小時左右，最難的不是砌，而是裝燈，當中有不少貼士，以下為大家講解。
👇MGEX 獨角獸高達 8個組裝貼士及完成品圖輯👇
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