FFXVI FF16 PS5獨佔！回歸王道中世紀劍與魔法幻想 FF14吉田P擔正

【FF16】【PS5發布會】Final Fantasy XVI（FFXVI / FF16 / 最終幻想16）和之前坊間預測一樣在9月17日凌晨舉行的PlayStation發布會中公開，雖然只得一條Trailer但亦有不少細節可討論。

FF16全名是Final Fantasy XVI - Awakening（暫譯《Final Fantasy XVI - 覺醒》），在是次發佈會中最先公布發表，較人頗為意外（原本預計就算不是壓軸也會放在較後面）。在公開的片段中有不少頗堪玩味的細節，詳情可按圖放大：

👇👇👇按圖放大FF16宣傳影片分析👇👇👇

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另外順帶講一個好消息，就是FF16將由神級遊戲製作人吉田直樹擔任Producer；吉田直樹接手FF14將期起死回生攪得有聲有色、成為現時全球最受歡迎的MMORPG之一，有吉田坐鎮大家可以對FF16的水準抱以期待。

遊戲的發售日尚未公開，但表明將會在2021年釋出更多情報。暫時來看應該不會像FF7R般要等10年，甚至有可能2021年內已有機會玩到。

👇👇👇官方Trailer👇👇👇

最後建議亦可看看PlayStation Blog關於FF16發布的貼文。

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