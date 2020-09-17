PS5發布會｜惡魔靈魂Demon's Souls重製Gameplay公開 首發有得玩

遊戲動漫
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【PS5發布會】在上次發布會中無預告公開、而一公布即引起全球機迷關注的經典動作遊戲《惡魔之魂》Demon's Souls重製版，在是次發布會中公開了一條戰鬥Trailer，從影片所見製作水準非常高，完全不辜負玩家對魂系遊戲的期待，可以放心了！

Demon's Souls這類魂系遊戲十分著重戰鬥系統，畫面效果和細節極為出色，敵我雙方人物的動作亦很準確地捕捉了From Software遊戲的感覺，作為魂系遊戲Fans筆者個人是非常滿意。

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Trailer一出，網民反應一面倒讚好，大家都對此作充滿期待。而令人驚喜的是本作已公布將為PS5推出時同步發售的作品，亦即玩家在PS5推出當天已可玩到惡魔靈魂Demon's Souls。

撰文時PlayStation官方頻道的影片因不明原因設成了私人影片，以下為外媒IGN上傳的相同影片：

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