PS5發布會｜惡魔靈魂Demon's Souls重製Gameplay公開 首發有得玩

【PS5發布會】在上次發布會中無預告公開、而一公布即引起全球機迷關注的經典動作遊戲《惡魔之魂》Demon's Souls重製版，在是次發布會中公開了一條戰鬥Trailer，從影片所見製作水準非常高，完全不辜負玩家對魂系遊戲的期待，可以放心了！

Demon's Souls這類魂系遊戲十分著重戰鬥系統，畫面效果和細節極為出色，敵我雙方人物的動作亦很準確地捕捉了From Software遊戲的感覺，作為魂系遊戲Fans筆者個人是非常滿意。

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Trailer一出，網民反應一面倒讚好，大家都對此作充滿期待。而令人驚喜的是本作已公布將為PS5推出時同步發售的作品，亦即玩家在PS5推出當天已可玩到惡魔靈魂Demon's Souls。

撰文時PlayStation官方頻道的影片因不明原因設成了私人影片，以下為外媒IGN上傳的相同影片：

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日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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