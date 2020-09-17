PS5 新蜘蛛俠《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》（蜘蛛俠 麥爾斯·莫拉雷斯) 在今次發布會亦再次登場，首次帶來了約 7分鐘的遊戲 Gameplay。遊戲使用光影追蹤製作反射效果（Ray-Traced Reflections），比起 PS4 上作更華麗。

蜘蛛俠 Miles Morales 首次公布 Gameplay，一開始時 Miles 與他朋友 Ganke Lee 遊覽住家附近的攤檔，從對白得知 Miles 母親 Morales 從政，之後更遭受攻擊，原來能源企業 Roxxon 及高科技犯罪組織 Underground 兩軍正值戰爭當中。

👇👇PS5 蜘蛛俠《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》Gameplay 靚圖👇👇

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之後 Gameplay 跳到去橋上大戰，Underground 正盜取一種高能源 NuForm，更與敵方隊長戰鬥（原來是 Marvel 奸角 Tinkerer）。戰鬥方面展示了多方進化，包括 Spiderman 可以蓄力用爆炸性的攻擊、可以用 Bio-Electris Venom 大範圍控場再在空中逐一擊破，以及有變透明的隱身技能等。最後更出現斷橋救人的驚險大場面，救人方法似是對電影版的致敬。

此外《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》除了 PS5 版本之外更公布會有 PS4 版本，不過當然效能及畫面就會稍為降級。而 PS5 版本亦會有一個豪華版，將會收錄 PS4 Spiderman 的 Remastered。