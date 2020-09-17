PS5發布會懶人包｜發售日期、定價、遊戲一覽　香港玩家失望了？

【PS5發布會】9月17日凌晨舉行的PS5發布會內容相當豐富，最重要的是已公布了售價、發售日以及首發遊戲陣容，以下為發布會懶人包。

👇👇👇最重要的PS5售價、發售日👇👇👇

【PS5 新發布會】PS5價錢及發售日正式公布 機背露面壓軸出 GOW

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首發有咩Game玩？👇👇👇

惡魔靈魂Demon's Souls👇👇👇

PS5發布會｜惡魔靈魂Demon's Souls重製Gameplay公開 首發有得玩

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales👇👇👇

【PS5 發布會】Spiderman黑人蜘蛛俠Gameplay 光追反射另有PS4版

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PS5 PS Plus超抵增值服務 多款3A大作任下載任玩

【PS5發布會】PS5 PS Plus送18款大作 包括GOW/MHW/FF15/P5/BIO7

PS5發布會公布PS Plus將追加新服務「PlayStation Plus Collection」，只要有PS Plus會員就可在PS5任玩一堆《God of War》、《Bloodborne》等3A大作，在Plus會藉有效期間玩家都可隨時下載「PlayStation Plus Collection」內的任何遊戲。

👇👇👇按圖放大首批PS Plus Collection遊戲名單👇👇👇

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其他PS5首發遊戲：

新公布PS5遊戲（推出日未定）

Final Fantasy XVI - Awakening（FF16）

FFXVI FF16 PS5獨佔！回歸王道中世紀劍與魔法幻想 FF14吉田P擔正

👇👇👇按圖放大FF16宣傳影片分析👇👇👇

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God of War 2（暫稱）

Hogwarts Legacy

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Five Nights at Freddy's Security Breach

重溫發布會影片

同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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完整內容請見全文：日本13萬人票選動漫金曲100強 多首經典沒上榜？附編輯私心推薦