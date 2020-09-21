【長貓/ Long Cat/のび子逝世】MEME惡搞趣味圖片自從有互聯網便出現，其中一個最經典大家都應該看過的便是「長貓 Long Cat」，據指牠從頭到腳長度共65cm，牠被被抱起一刻的照片，一直被網民惡搞，相信大家都對牠十分有印象。不過貓貓近日傳來訃聞，令不少網民傷感及懷念：

長貓 meme 的原相片，已經是 15 年前的事（@miyabi_2222）

「長貓」的飼主「無冠の女王みーこ＠高知」9月20日在Twitter發貼公布貓貓的死訊。長貓兩年半前已診斷出患有慢性腎衰竭，之後發現行走不太到再診斷出化膿性胃炎，要長期服藥。而在事發當日便出現呼吸衰竭，飼主みーこ將牠送往醫院但最終也返魂乏術。長貓年齡約18歲，換算人類年齡約88歲已很長壽。

😢😢長貓 Long Cat のび子經典惡搞 Meme 😢😢

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原來長貓本身也是流浪貓，據PRTOMORROW上年的報道飼主みーこ在2002年踏單車時，看到長貓在路上睡覺於是帶了回家，慢慢令當時瘦弱及毛髮凌亂的牠變成可愛白貓。牠的日文原名其實是「シロ」（白），當飼主在網上張貼那張經典的抱起「長貓」相片，才起了網絡花名為「のびーるたん」及「のび子」，意即「伸長子」。

😢😢長貓 Long Cat のび子生前相片 😢😢

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事件後飼主みーこ非常悲痛在Twitter狂發文，流露出接受不到及寂寞之情。之後亦貼出很多長貓生前的相片。各地網民都留言 R.I.P.，安慰飼主及多謝貓貓。如果有 Twitter 帳號也可以去幫貓貓祈求冥福，安慰一下飼主。

有幾位網民亦畫圖送贈，安慰飼主（@miyabi_2222／@Kecchi0）

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