《地海戰記》50幅名場面高清圖　吉卜力開放下載可作Wallpaper

【吉卜力Wallpaper】吉卜力早前突然公布開放旗下多套作品的高清圖品供人「在常識範圍內自由使用」，如果最近在找Wallpaper就要留意了。

《地海戰記》由宮崎駿的兒子宮崎吾朗執導，作品本身的評價在經典名作眾多的吉卜力動畫之中並不太好。不過始終是吉卜力出品，畫面方面仍然是相當高質素，尤其是《地海戰記》以大量水彩筆觸來表現硬派歐美奇幻風格，在吉卜力作品中亦是相當獨特。

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PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

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