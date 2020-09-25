【荒木美鈴】微軟Xbox雖然在日本勢力較弱，但今年都有參加 TGS 2020 線上發布會。然而除了揭露《R-Type Final 2》之外，最亮眼的地方反而是靚女女主持荒木美鈴：

今次 Xbox 再度找來荒木美鈴，她亦是 SEGA 節目常用主持（Xbox 直播截圖）

可能不少機迷都對荒木美鈴有點印象，因為她多年來都從事與遊戲相關的事業。早前已經是 TGS SEGA 展區的 Show Girl，之後亦多次擔任 SEGA、Xbox、DMM節目的司儀。近年包括Border Break、新櫻大戰、Mega Drive Mini發布會、SEGA Fes等是由她主持。荒木美鈴的興趣是打機及看動畫，自然也對遊戲很熟悉，聰明之餘每次做司儀都很有材，近年更挑戰落語表演。

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美鈴亦有直播做 YouTuber 雜談及打機，有興趣可看看（YouTube 截圖）

荒木美鈴：Twitter／IG／YouTube

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