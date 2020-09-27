TGS 2020｜SCARLET NEXUS公布女性雙主角 念力戰鬥Gameplay好爽快

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【SCARLET NEXUS（中文：緋紅結繫）】由 Tales of Vesperia 成員與 Code Vein 製作人飯塚啓太開發的 Bandai Namco 次世代全新 IP ARPG《SCARLET NEXUS》，於 TGS 2020 公布了新 Trailer、更多情報及遊戲畫面，包括雙主角及在直播中講解了戰鬥Gameplay：

遊戲公布雙主角，選擇後另一位亦會在遊戲內互動（直播截圖）

👇👇公布男主角結人皇的 Story Trailer 👇👇

👇👇緋紅結繫直播情報、戰鬥Gameplay講解👇👇

+8
+8
+8

👇👇女主角 Kasane Randall 直播截圖集👇👇

+15
+15
+15

👇👇更多緋紅結繫官方靚圖集👇👇

+22
+22
+22

👇👇緋紅結繫直播重溫（Gameplay約1:20:49）👇👇

👇同場加映：日本網民評《MHR》「怨虎龍」設計差👇

【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：

+2
+2
+2

回味歷代封面龍：Monster Hunter Rise怨虎龍變怨婦了？日網民批新封面龍設計超差

TGS 2020｜BIOHAZARD／RE 全CG Netflix電視劇公布　LEON型到出水
TGS 2020｜PS5 DMC5 Special超進化5大要點　光追/1.2倍速/Vergil
TGS 2020｜真三國無雙8 Empires公布　支援PS5主打攻城戰好玩過8?
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。