【SCARLET NEXUS（中文：緋紅結繫）】由 Tales of Vesperia 成員與 Code Vein 製作人飯塚啓太開發的 Bandai Namco 次世代全新 IP ARPG《SCARLET NEXUS》，於 TGS 2020 公布了新 Trailer、更多情報及遊戲畫面，包括雙主角及在直播中講解了戰鬥Gameplay：

👇👇公布男主角結人皇的 Story Trailer 👇👇

👇👇緋紅結繫直播情報、戰鬥Gameplay講解👇👇

👇👇女主角 Kasane Randall 直播截圖集👇👇

👇👇更多緋紅結繫官方靚圖集👇👇

👇👇緋紅結繫直播重溫（Gameplay約1:20:49）👇👇

👇同場加映：日本網民評《MHR》「怨虎龍」設計差👇

【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：