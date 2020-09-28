高達Gundam3米高模型太古城現身　G40獨角獸等限定版會場有售

高達 BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION展覽將於太古城舉行。場內有3米高 RX-78-2半身及全身高達展出，更有大量最新高達模型展品，MG/HG/Gundam Base限定最新款模型現貨發售，紀念高達模型誕生40年。

BANDAI年初已經在日本開記招，表示會以Fun to Build 這個主題，在全球推廣砌模型樂趣，雖然撞正肺炎，但錯有錯著，不少老手以及小朋友，都選擇在stay home砌模型，近日疫情有好轉，不如一齊落場，睇睇MG Wing Zero EW Ver.KA 及多款發售新貨，再掃40周年模型、Gundam Base限定版，還有香港快將發售的Entry Grade元祖高達，詳情下面有晒！

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場內更有RX-78歷年模型展出，讓大家經典重溫，加上日本BANDAI HOBBY CENTER生產過程大揭秘，萬勿錯過！展期內更舉行網上share高達模型圖片活動，被揀中的fans可以取得只珍貴的日本東京台場獨家限定，專業玩家必入手的1/60 4色注射成形機模型。

「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION @ Cityplaza」活動詳情

日期：2020年10月1日至10月21日

時間：10:00am – 8:00pm

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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