手遊快評師｜《原神》成2020最具話題性手遊？一個敗筆位輸掉全局

【手遊快評師｜《原神》】要數近期遊戲界的話題之作，由內地遊戲開發商米哈游開發的《原神》一定在名單之中。《原神》在推出前，已被玩家指出參考成份太多的質疑，雖在上架後因畫面出色﹑戰鬥華麗等令部分玩家「真香」，可惜又爆出 PC 版有後門軟件，能收集玩家的個人資料，又令《原神》再次成為箭靶。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

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【原神 首抽 攻略】跨平台開放世界手機遊戲《原神》已經正式開始公測，作為為數不多的跨平台手遊，原神和其他手遊有不少相異之處和需要留意的細節，以下為新手需知攻略。

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