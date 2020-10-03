MHW ICEBOREN攻略：黑龍武器防具圖鑑及性能評測 真畢業裝降臨

【MHW ICEBORNE攻略】MHW ICEBORNE的最後一個免費大型更新終於推出，今次新增了不論人氣還是歷代難度都是最頂級的「黑龍」，作為MHW的最終頭目其裝備性能自然也令人期待，以下為黑龍武器及防具的圖鑑及性能評測。

黑龍前置任務相關、任務整體流程請見另文👇👇👇

MHW ICEBOREN攻略：黑龍MHW最難任務攻略 打法流程重點及建議技能

黑龍招式解說請見另文：

MHW ICEBOREN攻略：黑龍MHW最難任務攻略 招式解說及對應方法

防具 - 真正畢業裝 無疑問全Game最勁

黑龍裝的性能遠遠超過遊戲現時其他可取得的防具，毫無疑問是本作最終畢業裝了（除非之後出歷戰王冰咒龍裝更強吧）。黑龍防具有著犯規級的套裝技能，2件是全極意（可使用MHW中已出現的所有極意，當然技能等級還是要自己配上去），4件則是真利刃/彈丸節約加常時體力‧耐力上限+100（貓車後也有效）。

按圖放大黑龍防具圖鑑一覽👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

2件套可配出任意你想要的極意，而4件套真利刃很大程度上可取代達人藝和自帶體力增強&耐力上限突破，加上Beta裝全部3個4洞，基本上可配合任何武器配出任何你想要的方向，毫無疑問題是最強大自由度最高的防具。唯一的問題就是，就算造了最強的黑龍裝，也沒有比黑龍更強的魔物讓你打了...（也可能是這個原因官方才將黑龍防具造得如此強吧）

另外雖然beta的3個4洞很吸引，但也不一定要全取beta，因為alpha方面也不乏強力技能，主要是手和腳的匠以及腰的看破+弱特都很吸引，理想情況當然是alpha beta各造一套再視武器來配合，不過就需要相當多素材，看你有沒有心情刷了。

武器：同樣超強 破格物攻

黑龍武器有著全遊戲最高的物攻，高的意思不是一般地高而是破規格地高，以大劍為例一直以來算是高物攻的金獅子大劍為，而黑龍大劍的物攻則高達，而且還自帶2個4洞，強度真是高了不止一個檔次。

按圖放大黑龍武器圖鑑👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

整個系列的特性是超高物攻、負會心，極短紫斬（但可支援匠5）、短白斬和自帶2個4洞。至於其龍屬則是可有可無，可當成是為了不讓玩家使用無擊才加上去的。雖然負會心和斬味短是缺點，但如果配黑龍防具，因為有真利刃和匠，已完美解決了斬味問題，會心方面則可用視武器來用各種極意如力之解放、渾身等補回去。

既然高物攻當然是偏物理的武器吃香，像是大劍、太刀、盾斧（榴彈瓶）、大鎚、長槍等的性能都令人期待，不過記者暫時未刷黑龍沒素材造武器，沒法打木柱測試了。另外重弩有未裝填擴充已有8發彈夾的散彈3，但是反動特大，不知道能不能用配件壓下去。

同場加映：伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

在TGS 2020光榮的直播中請來了知名伊織萌來Cosplay主角萊莎作宣導，只能說由伊織萌來Cos萊莎實在是天作之合，完全是神還原，到直播後段更在直播中當眾脫衣！

👇👇👇按圖放大伊織萌神Cosplay萊莎👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

詳細介紹請點擊：TGS 2020｜伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯