【日本痛車大賽】「痛車」文化在日本盛行。簡單講就係把ACG作品人物圖案以彩繪或貼紙等方式裝飾上車身的車輛。原稱「見ていて痛々しい車」在日語中意指「不忍直視、別人見到會好丟架」，既有御宅族自嘲把一己興趣示眾會羞恥得不忍卒睹的涵義，亦可解為這樣改車非常破費、荷包都嗌痛了。

痛車都算係同人文化一環，改車對象由一般私家車、電單車、單車以至貨車、Van仔等「搵食車」都有。很多痛車車主都會把自己鍾情的ACG人物，多數都是美少女角色印上車身，以宣示自己對「二次元老婆」的疼愛。如此坦蕩蕩無懼肉麻和側目的勇舉，當真少點「恥力」也做不到，算係另類浪漫吧。

日本岐阜縣一年一度舉辦「天下無雙 東西最強痛車決戰（コンテスト）」邀請全國各地的車主展示自己的痛車來參戰，讓參觀者票選出「痛車之王」。此痛車大賽今年踏入第四屆，已於10月3日開始。賽事現場「垂井町朝倉運動公園」雲集160架精心打扮的痛車，有私家車、電單車同少量貨車同Van仔，作品眾多不勝枚舉。即睇幾有愛、幾靚：

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同場加映：日本第一美女Cosplayer Enako全新寫真靚相

（香港01美術部製圖）

【Enakoえなこ】日本及中港台都極受歡迎的神級Coser Enako，隨著疫情好轉及TGS遊戲展等近期又接了好多JOB，包括《荒野行動》、《放置少女》、《達爾大冒險》，再次做一日署長等。更公布新寫真集的兩張新相，廢話少講一齊看靚相：

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