《怪物彈珠》7週年大日子來了！日本方面將推出動畫《進擊的巨人》合作活動，港台服就復刻了《Hunter x Hunter》合作活動。而10月10日起，《Monster Strike》將舉行7週年活動給各位彈珠玩家：比如「爆絕感謝多人遊玩轉蛋」、「選拔！7週年人氣投票轉蛋」、全新活動「游擊日」等等。

😍 怪物彈珠 x 進擊的巨人 7個角色可抽 😍

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😍 全職獵人活動復刻．大量７週年活動😍

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「7週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋」的「賀玉」可於10月9日（五）4:00起在遊戲內的禮物箱中取得，轉蛋本身則是於10月9日（五）12:00開跑，玩家們千萬不要錯過！

😍同場加映：日本第一美女Cosplayer Enako 新寫真集靚相公開😍

神級Coser Enako，隨著疫情好轉及TGS遊戲展等近期又接了好多JOB，更公布新寫真集的兩張新相，廢話少講一齊看靚相

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👍同場加映：《原神》成2020最具話題性手遊？一個敗筆位輸掉全局👍

《原神》屬近期遊戲界的話題之作，爆出 PC 版有後門軟件，能收集玩家的個人資料，又令《原神》再次成為箭靶。