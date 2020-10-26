勁過《C9特工》高海寧｜10大ACG最強師奶．照顧老公兼拯救地球

【10個比老公更強大的ACG師奶】高海寧在TVB劇集《C9特工》中扮演一位已經引下火線、專心做個好老婆的前女特工。高寧一邊要對老公馬國明隱藏身份、享受二人世界，另一方面又要偷偷地拯救地球，成為劇集趣點。

ACG世界有非常多像高海寧一樣戰鬥力強大、又同時擔起好老婆角色的女性角色：

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