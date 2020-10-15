《Tsum Tsum Stadium》50人對戰　41個角色技能一覽｜手遊快評師

【手遊快評師】當年LINE GAME和Disney推出的超人氣手遊《Disney Tsum Tsum Land》，紅極一時，迷倒一眾少女！之前官方正式推出新手遊《Tsum Tsum Stadium》，讓50人即時線上對戰。今次玩家更可以打造自己獨一無二的Tsum Tsum ，尚有近期的迪士尼人物Tsum Tsum！

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇👇《Tsum Tsum Stadium》手遊快評【點圖放大睇】👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

玩家登入一刻就要設計專屬人物Tsum Tsum，自定顏色、髮型、眼耳口鼻的細節，遊戲中又內藏300種以上的造型配件，來裝飾玩家的Tsum Tsum。Level愈高，就會開通配件。

《Tsum Tsum Stadium》專屬Tsum Tsum超可愛！（YouTube@LINE GAME Taiwan）

今次玩法不再是單純串連消除Tsum，更加限定每次有50名玩家參與，於90秒內比試消除最多的Tsum。完成賽事後都會即時顯示玩家的排名，所以玩家要一邊連Tsum Tsum，都要一邊留意自己的排名喔！

玩的時候可以留意3點： （1）同一筆可來回畫以助延伸開去；（2）連接長長的Tsum的分數會高過多次的連接短短的Tsum。（3）每隔一小時即可跟LINE好友們互送心心，不夠心心時可找朋友幫忙。

遊戲開始前，玩家都可以在等候室互相交流。（《Tsum Tsum Stadium》官網）

今次LINE game 為《Tsum Tsum Stadium》加入很多近期的迪士尼角色，例如《Toy Story 4》中的Bunny和Ducky，《COCO》的丹丹、《1/2的魔法》的伊恩、巴利，而且每個角色都有特別技能，玩家可以選擇兩個角色搭配，發揮特定的組合技能，比以前更有效消除。

所以一定要熟識每個角色的技能，而且有些角色使出的技能特效更加重現經典場景！以下有41個角色技能，到底哪個Tsum Tsum 技能最強？

👇👇👇41個角色技能一覽【點圖放大睇】👇👇👇

+ 36 + 36 + 36

由即日起直至10月28日，玩家只要登錄《 Tsum Tsum Stadium》，就可以獲得期間限定的高級扭蛋券10張，以抽出最新的 Tsum Tsum角色！遊戲設有每日的任務，玩家完成3個任務，就可免費挑戰轉盤，贏取更多豐富獎賞！

立即下載《Tsum Tsum Stadium》！（《Tsum Tsum Stadium》官網）

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