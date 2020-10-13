《橙路》（Orange Road／きまぐれオレンジ☆ロード／台譯：古靈精怪）10月13日公開漫畫作者松本泉（まつもと泉）病逝消息，終年61歲。作為80年代愛情喜劇動漫標誌性作品，第一女主角鮎川圓的黑長直Cool爆形象俘虜不少宅男。其實除了女角外，《橙路》還有很多成功因素，下文4點將解釋為何《橙路》能成經典名作。

高田明美繪製的《橙路》插畫，當年被大量翻印成卡通tee，女人街大賣。

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松本泉（まつもと泉）真名寺島一彌，風格深受JUMP系小清新大師江口壽史影響。松本泉原本是他跟另一位拍檔共用的筆名，以《橙路》出道時松本已是單拖上陣。

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