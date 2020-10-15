iPhone 12／iPhone 12 Pro系列4款式新機，最快10月16日就開訂！當大家還在討論會否踢走黃色，以及比土豪金更土豪的新金色。高達迷的眼中，卻認為全新的藍色，還有調整過的新金色，出奇地跟《Z Gundam》不謀而合，即睇它們的顏色有多夾！

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👇同場加映：Entry Grade高達開箱｜$50買到RX-78性價比超高！👇

【實物 開箱】高達模型最新作 EG / Entry Grade RX-78-2 Gundam，只售50蚊港元，即送你3招令EG高達更美觀。

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👇同場加映：PG UNLEASHED RX-78-2 Gundam登場 5點拆解PG2.0憑什麼貴舊版1倍👇

Perfect Grade 升級版 PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 Gundam 公布於12月發售，定價27500日圓比22年前的PG 1代元祖高達貴了1倍，究竟貴在哪裡？

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👇同場加映：太古城Gundam高達模型40週年展 直擊5大打卡位及21款限定版模型👇

【太古城高達展】Gundam在10月1日國慶連假起於太古城舉行 BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION，場內有3米高達等5大打卡位，Pop-up Store 發售共21款紀念模型。

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👇同場加映：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣 自由2.0有現貨👇

【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

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👇同場加映：9月／10月／11月 高達模型發售日程表 盤點28款必買新作👇

【9月10月11月 高達模型 時間表】Gundam 模型近期新品一出即被掃清，精選接下來3個月28款必買作品！

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同場加映：MGEX獨角獸高達開箱砌！Unicorn Gundam組裝8個心得 小心斷LED燈

高達模型 MGEX 1/100 Unicorn Gundam 獨角獸高達 這款9月重頭作，筆者已經砌好了，送上8個製作小貼士、心得。

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