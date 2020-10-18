【手遊快評師｜《Among Us》】最近在找一些可以拉攏一班朋友玩的手遊時，看到這隻早在兩年前推出的遊戲，近月突然多了很多玩家遊玩。不知是食住「狼人殺」（狼人）熱潮，還是直播主推薦，但《Among Us》的確成功被人發掘出來。如果你經常與一班朋友約戰，《Among Us》肯定不會令你失望。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇👇《Among Us》手遊快評﹑遊戲畫面👇👇👇

滄海遺珠作品

《Among Us》早在 2018 年推出，但直到最近由於大量遊戲直播主遊玩，才成功重新吸引玩家。但《Among Us》仍沒有中文版，所以遊戲內的討論要用英文進行。手遊快評師強烈建議，玩《Among Us》要圍內找 7至10 個朋友開局，以及開 discord 邊傾邊玩，遊戲樂趣十步跳。

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【VPN】消委會最新發布的報告，測試了 20 款收費和免費的 VPN，對近年關心網絡私隱和安全的香港人來說，來得正及時。由於不同 VPN 服務商所提供的功能眾多，收費差異大（由每月平均約 $19 至 $65），而且一般用家難以分析該服務商提供的 VPN 安全性有多大，令想透過 VPN 保障私隱的用家相當迷惘。消委會比較 20 款 VPN ，發現有免費服務竟比收費更好用。

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