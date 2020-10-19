隨住《鬼滅之刃 無限列車篇》日前上映，日本人早排因疫情一直無法外出娛樂，谷谷埋埋終於在《鬼滅》電影上映時大爆發。上映單單3日，票房已破46億日圓，破了《天氣之子》、《魔雪奇緣》等大作紀錄。除了票房外，還有一些現象能看到這熱潮有多誇張，例如有Fans Cosplay成動畫角色入戲院，亦有精品場刊被炒賣等。

改自（@tomoyanandayo 圖片）

疫情後報復性消費帶動票房《鬼滅》引發６大社會現象👇👇

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票房大收46億！2Devilman成關鍵字？《鐵甲萬能俠》作者永井豪會中冷槍！😆😆

10月16日至18日上映3天，《鬼滅之刃 無限列車篇》在日本票房已高達46億！（10.16 12億6000萬日圓、10.17日 17億100萬日圓、10.18日收16億5000萬日圓。）網民除了跟其他動漫電影比成績，永井豪某套陳年真人版失敗作，竟被人拿出來作二次傷害。😆

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電影《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場版10月16號日本上映，同時亦是女主角「禰豆子」配音員鬼頭明里的生日！

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完全版介紹：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？｜數碼女神

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