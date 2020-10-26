【手遊快評師｜《漫威對決》】MARVEL 無論何時都有極大的魅力，《MARVEL Duel》把卡牌遊戲和「自走棋」結合，在手遊上重現英雄內戰。到底頂住這個大 IP下，《MARVEL Duel》又是否對得住 fans 的期待呢？

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

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同場加映：鬼滅之刃｜衛詩雅Low-Cost扮禰豆子造型可愛 網民話想背她一輩子

《鬼滅之刃 無限列車篇》日本大熱，港星衛詩雅趁熱鬧cosplay 女角禰豆子；21號晚IG出圖，可愛造型即賺1萬6000 like。衛詩雅笑言自己是「彌荳子（禰豆子）家居山寨 low cost cosplay」，絲帶頭夾是借妹妹的、和服其實是有味沖涼大毛巾，而含在口中的不是竹而是九龍城街市買的茅根竹蔗條！

睇埋其他港星動漫造型 呢位明星cosplay不成仲被告侵權😂👇👇👇

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