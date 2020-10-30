【PS5 試玩】萬眾期待一機難求的 PS5 早前舉行傳媒試玩會，《香港01》科技玩物記者終於見到它的盧山真面目。不過對於真正機迷來說，遊戲體驗比主機更重要。記者就在試玩會試了《Astro's Playroom》、《Sackboy A Big Adventure》及《Balan Wonderworld 巴蘭的異想奇境》三款作品，以下同大家報告：

👇用盡 DuelSense 機能的 Astro's Playroom 試玩報告👇

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《Astro's Playroom》試玩總結：

Astro's Playroom 可以用精彩繽紛來形容，關卡佈置出色、機關又有用盡 DuelSence 手機機能非常過癮，尤其是拉拉鏈時的震動有莫名其妙的愉悅。遊戲的動作元素亦有一定難度，加上收集PS歷來硬件頗有挑戰性，彩蛋亦超多（連疑似BIOHAZARD也有..）。

工作人員指遊戲有25關之多，原因是配合PS 25周年，最重要是免費預載在每部PS5之中，確是佛心之作。

👇Sackboy A Big Adventure 及 Balan Wonderworld 試玩報告👇

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《Sackboy》及《Balan Wonderworld》試玩總結：

兩作分別有4打及雙打，PS5出機想找人一齊玩也是個不錯的選擇（Balan 3月推出）。《Sackboy》方面亦有盡用PS5機能，之前的選單介面講解也是以它作示範，能直接在PS5看到關卡進度、找攻略、看完成的所需時間等。

《Balan Wonderworld》的感覺就有點騎呢(奇趣)搞笑，不過試玩時間很短，記者未能試盡衣裝破解關卡的機關。留意兩作都有PS4版本，如未出機可考慮買哪一版本。

👇PS5 香港先行試玩會現場相片👇

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👇👇同場加映：PS5全新選單介面 12重點功能👇👇

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