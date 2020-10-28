《棋魂》內地真人版第一集講回歸　光仔一句對白被網民是政治宣傳

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《棋魂》中國真人版已經播出，有網民發現首集內容加插了一段佐為與光仔談及97年香港回歸中國的對話，網民普遍不解劇情跟故事有何關係，有網民質疑是與劇情無關，甚至有人覺得是「生硬地」加入政治宣傳內容。

（預告截圖／設計對白）

👇👇👇👇點擊圖片放大看，小光說了一句什麼話被網民批評超違和👇👇👇👇

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👇👇👇👇劇情加插時事潮物反映年代內容，包括小光玩老翻四驅車，以及聽老翻CD👇👇👇👇

如果要解釋為何加插97元素，記者看畢8集內容，有以下睇法：

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