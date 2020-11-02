《鬼滅之刃 無限列車篇》人氣沒法檔，日本AV女優三上悠亞早前在萬聖節亦於IG發放3張禰豆子cosplay照，扮相可愛、和風背景有氣氛，秒收16萬like，但亦有網民戴有色眼鏡留言：「正在拍《無限發射篇》（映射《鬼滅》的色情片）嗎？」

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鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

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