以「大豆芽水產」系列「鲔鱼前輩」等海產搪膠為人熟識的Chino Lam（林輝），與JPS獨立當代藝術畫廊聯手，在置地廣場炮製了一個一體兩面的新展覽。

過去的戲院外會有今日、下期、不日放映3個海報框，右邊那套就是Chino小時候第1次入場看的電影。（鍾世傑 攝）

20個雜誌封面吹噓出幻想年代記

展覽主題為「彷彿是真相」：雜誌、電視講甚麼，我們都深信不疑照單全收，但究竟人類有否上過月球？外星人有否來過？「歷史」是真是假？Chino就拿這個假設，為自己的新角色「Oannes 歐亞雷斯」虛構一段上千萬年的歷史，別開生面、雅俗共賞。

Gallery 部份以雜誌封面風格畫作、figure、雕塑，虛構一段上千萬年的歷史。（鍾世傑 攝）

+ 20 + 20 + 20

JIRO魚二創cosplay漫畫角色 你認得幾多個？

Pop-Up Store有「JIRO 次郎」擬態cosplay Chino小時候最喜歡的20多個卡通人物。

22張畫記載了Chino童年時最愛看的作品，細心看其實全部是他筆下角色「JIRO 次郎」cosplay而成。（鍾世傑 攝）

+ 21 + 21 + 21

【場內限定】羅茲威爾／ROSJIRO外星人figure

在年史中還有另一種神秘外星生物羅茲威爾／ROSJIRO，推出了鍍銀及金屬黑色的figure。

在年史中還有另一種神秘外星生物羅茲威爾／ROSJIRO，推出了鍍銀及金屬黑色的figure。（限量25套／已售罄）（鍾世傑 攝）

Chino Lam 個展現場留影（鍾世傑 攝）

JPS畫廊 置地廣塲中庭2樓218-219號舖 星期一至星期六︰早上10時半至晚上7時 星期日及公眾假期︰早上10時半至下午5時 即日至2020年11月15日

👇同場加映：銅鑼灣 Hot Toys新店睇玩具兼打卡

HotToys 「HT20THPlus」20週年限定店已在銅鑼灣Fashion Walk開張，獨賣Iron man Mark XXI MIDAS，更有大量店鋪限定Marvel、星球大戰、DC英雄 Cosbaby！

+ 8 + 8 + 8

想知有咩買？點擊看完全版：HotToys HT20THPlus銅鑼灣店獨家土豪金Ironman 即睇5款必買筍貨

👇同場加映：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣 自由2.0有現貨👇

【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

+ 35 + 35 + 35

想睇全場50款展品，請點擊連結：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣 自由2.0有現貨