【刺客教條：維京紀元攻略｜PS4、PS5、Xbox Series X】Ubisoft開發的全球大人氣開放世界動作遊戲《刺客教條》系列最新作《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla）於11月10日多平台推出，《香港01》科技玩物頻道馬上送上本作攻略，以下為遊戲簡易快速無限刷錢方法。

注：此攻略以Xbox Series X版製作。

遊戲中錢有很多用途，可用來購買物資、武器、符文以及刺青等種設計圖。但是相對地錢也是十分缺乏，如果普通地解任務跑地圖收集，可能玩足一小時也未必賺到1000銀幣；幸好遊戲有個簡單的無限刷錢法，10分鐘就可以刷到1500銀幣，有錢後就買什麼都行了。

按圖放大刺客教條：維京紀元快速刷錢方法：

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拼酒小遊戲示範影片（按錯兩次也能嬴）：

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