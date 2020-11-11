蜘蛛俠：麥爾斯攻略｜秒殺敵人、無消耗毒暈　10大必知戰鬥心得

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PS4/PS5《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》（漫威蜘蛛俠：麥爾斯·摩拉斯）黑人版蜘蛛俠終於推出，為11月豐作打響頭炮。此作承繼了上集好玩的戰鬥與遊戲性，再加上新的毒液及隱形，以下就提供10大快速上手心得：

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測試總結：PS5 VS PS4｜SSD讀速測試　新主機無Loading畫面？MonHunt更快？

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【PS5 評測】新世代主機 PS5 快將在11月19日於香港推出，編輯部就先取得了 SIEH 的測試用主機。相信很多有意購買的玩家都好多問題想問，以下同大家一次過解答：

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