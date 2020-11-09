劇場版刀劍神域《Progressive無星夜的詠嘆調》PV公開　回到起點

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《刀劍神域》動畫新作《電影版 刀劍神域 Progressive 無星之夜的詠嘆調（暫譯，劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア）》預定在 2021 年於日本上映。

本作改編自川原礫小說，故事重回艾恩葛朗特，描述桐人如何變成人人懼怕的黑之劍士，與亞絲娜的首次合作過程，以及動畫第一期中沒有提到許多篇章，都將在這次的電影版中呈現。

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官方目前公開了電影主視覺、第一彈特報、主角聲優名單、製作組名單等資料，動畫依舊由A-1 Picture 製作，導演由河野亞矢子擔任，角色設計是戶谷賢都，動作指導是甲斐泰之，音樂同樣由梶浦由記擔任。

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【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】

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