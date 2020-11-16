【高達Gundam】高達系列歷史已超過40周年，系列推出過的機體多不勝數，「哪部機體設計更好看？」向來都是高達迷熱衷討論話題。最近又有日本網站讓網民公投最靚的機體，看看你的心水機體有沒有上榜吧！

你估紅慧星有冇份？（Gundam Origin）

是次投票不限於「高達」，而是於高達系列內登場的機體都可以公投。而結果頗為出人意料，上榜的幾乎都是UC系列的機體，有大量Z、ZZ及馬沙之反擊的機體上榜，人氣甚高的Seed系列竟然只得1部上榜。（上海已準備豎立1:1的自由高達，可見Seed機體的份量）；也許參加今次投票的都是資歷較老的高達迷吧。

👇👇按圖放大日本網民票選高達系列最靚設計機體👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：PS5發售前官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

+ 3 + 3 + 3

詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？