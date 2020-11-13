高達模型展 Gunpla EXPO Tokyo 2020 feat. Gundam Conference 在新宿開show，萬代公布了很多高達迷恨足十多廿年的怨念物！無論是U.C.迷、Wing迷、00粉絲都無一倖免。

👇👇👇32款高達模型一覽👇👇👇有部高達等足33年終於出模型🙈感動到想喊🙈

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👇繼上海自由高達 仲有「習大大高達」？😱

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👇同場加映：PG UNLEASHED RX-78-2 Gundam登場 5點拆解PG2.0憑什麼貴舊版1倍👇

Perfect Grade 升級版 PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 Gundam 公布於12月發售，定價27500日圓比22年前的PG 1代元祖高達貴了1倍，究竟貴在哪裡？

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👇同場加映：尖東METAL BUILD showroom高達/EVA展品50款列陣 自由2.0有現貨👇

【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

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