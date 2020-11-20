Switch Joy-Con飄移令玩家失去色違傳說Pokemon！任天堂再被訴訟

雖然任天堂推出的 Nintendo Switch 目前在全球有著相當穩定的銷售以及人氣，但這台主機內建的控制器 Joy-Con 也因為「飄移」問題而持續引發各種爭議。甚至還在美國面臨集體訴訟，導致任天堂必須要提供各種後續服務來彌補這個尚未改善的問題。

就在本周，任天堂又再次因為 Joy-Con 的「飄移」問題在美國西雅圖面臨了另一場集體訴訟。在此之前，華盛頓的一位法官已經將案件移至仲裁階段，而在今年 10 月於加州提出的另一起訴訟目前仍還在審理中。

所謂的「飄移」問題，也就是在完全沒有觸碰搖桿的情況下，遊戲中的人物或指標也會自己移動。甚至有一名寶可夢玩家在Reddit分享，因為飄移讓他在捕捉色違傳說寶可夢雷吉艾勒奇時，自動從戰鬥中逃走了。在此之前他已經花費了大約50個小時在刷牠，令他相當沮喪。▼▼▼

當然他不是第一位遭遇如此慘痛的狀況。打從 Switch 主機正式上市以後，就陸續有許多玩家碰到問題，第一起相關訴訟是直到 2019 年才正式提出。在那之後，任天堂開始提供玩家免費的 Joy-Con 維修服務。但當任天堂為 Switch 推出新機種之後，這個問題仍然持續存在，無論是之後推出的電量加強版的 Switch 或是攜帶更加方便的 Switch Lite。

相關圖輯：Joy-Con 飄移修復兩大方法之一▼▼▼

在最新的訴訟中，原告的律師團也引述專家的分析，專家指出 Joy-Con 的飄移問題是因為控制器內墊磨損造成的，而律師團指控任天堂內部也明白這個問題，卻沒有做到對消費者據實以告的義務。他們也呼籲法國、比利時和瑞士的相關單位能夠啟動消費者權益調查，包括任天堂社長古川俊太郎之前對於 Joy-Con 飄移問題致歉的相關言論。

訴訟書中也附上了與技術分析有關的圖片，並展示了電路板損壞的電子顯微鏡圖片。文內也指控任天堂有違法與不公正的行為，且詐欺消費者。

這次的訴訟也簡述了未成年玩家對於 Nintendo Switch 的遊玩體驗，表示大多玩家在購買了主機的三個月後就會開始碰到飄移的問題。雖然任天堂提供了控制器的修繕服務，但在過了數個月後又再次出現了相同的問題。訴訟書也指出任天堂在後續的維修會收取 40 美元的費用。

值得一提的是，任天堂在今年 10 月也選擇將單支 Joy-Con 的售價調低了 10 美元，也成為了主機上市三年來的首次降價。單支 Joy-Con 目前的售價為 39.99 美元，即使如此，對於想要汰換控制器的玩家來說仍是不太便宜的價格。

相關圖輯：Joy-Con 飄移修復兩大方法之二▼▼▼

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