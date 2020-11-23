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PS5全球缺貨機迷想入手並不容易。最近香港PlayStation終於公布將會在11月27日再推出次輪預訂，記者作5個購買方法示範。

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正所謂「慳得一蚊得一蚊」，趁Black Friday掃貨無非都是希望用最抵價錢，買到自己的「心頭好」，所以一定要掌握網購慳錢技巧，更要善用格價網站，下文就教各位新手Amazon購物5個要注意小貼士，以及Black Friday慳錢技巧。

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